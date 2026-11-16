​Insécurité à Ziguinchor : plusieurs quartiers dans le viseur des forces de défense et de sécurité

La Police, la Gendarmerie et l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) ont mené, dans la soirée du samedi 14 novembre, une opération conjointe de sécurisation dans plusieurs quartiers de la commune de Ziguinchor. Cette initiative visait à lutter contre la montée de la délinquance et de l’insécurité dans la ville et ses environs, selon le préfet Papa Latyr Ndiaye.



Pour cette première intervention, les forces de sécurité avaient ciblé les quartiers de Kandialang, Cité Peul et Gouraf. Les opérations devraient se poursuivre prochainement à Kenia, Coboda Kandé et Lyndiane, a précisé l’autorité administrative.



Selon le préfet, cette initiative avait mobilisé le commissariat central, le Commandement du groupement opérationnel, la Compagnie de Gendarmerie de Ziguinchor et l’Octris.



« L’objectif est d’interpeller les délinquants que nous retrouverons sur les lieux, mais aussi et surtout de rassurer les populations », a expliqué Papa Latyr Ndiaye.



Il a justifié cette mutualisation des moyens par les difficultés auxquelles les différents corps étaient confrontés sur le terrain. « Les différentes forces montent souvent sur le terrain, mais leurs actions sont parfois limitées par des moyens qui font défaut sur le plan logistique et humain », a-t-il souligné.