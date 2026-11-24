Meta a annoncé la création d’une subvention de 700 000 dollars américains, baptisée « AMET AI Impact Grant », destinée à soutenir l’innovation en intelligence artificielle et les objets connectés.



Déployé à partir de 2027, ce financement s’adresse aux startups et aux développeurs de sept pays couvrant l’Afrique, le Moyen-Orient et la Turquie, à savoir le Nigéria, le Kenya, l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Turquie.



Parallèlement, l’entreprise a lancé le « AMET AI Impact Hub », une plateforme éducative articulée autour de trois parcours de formation visant à toucher plus de cinq millions d’étudiants, de développeurs et d’entrepreneurs dans la région au cours des trois prochaines années.



Pour les écosystèmes numériques d’Afrique de l’Ouest, cette initiative met en lumière le potentiel des modèles d’intelligence artificielle ouverts, comme Llama, pour répondre à des enjeux locaux concrets.



Meta cite notamment l’exemple de la plateforme nigériane « DAWN AI Study », qui utilise l’analyse vocale et comportementale pour offrir des parcours d’apprentissage personnalisés et inclusifs aux élèves, aux côtés d'autres innovations L'événement d'Istanbul est également marqué par la remise des « AMET AI Awards 2026 », dotés de plus de 100 000 dollars de prix répartis en sept catégories afin de récompenser les meilleurs talents technologiques de ces marchés émergents.



À travers ce double dispositif de financement et de montée en compétences, Meta entend encourager l'émergence de solutions conçues localement plutôt que la simple importation d'outils étrangers.