​Intelligence artificielle et sécurité au travail: l'OCI et le Sénégal se préparent à accueillir le plus grand congrès mondial

Le Centre islamique du travail de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et le Sénégal ont signé un protocole d'accord, ce 4 septembre 2026 à Bakou (Azerbaïdjan), visant à formaliser leur collaboration pour le prochain Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail.



Selon les termes de cet accord, le Centre islamique du travail interviendra en tant que « partenaire stratégique » du 24e Congrès mondial, qui se tiendra du 26 au 30 avril 2027 à Dakar, a rapporté Trend News Agency.



Le document a été paraphé par Azer Bayramov, directeur général du Centre islamique du travail, et le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme de la fonction publique, Mamadou Lamine Diante.



Ce partenariat mettra l'accent sur « l'impact de la numérisation et de l'application de l'intelligence artificielle sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que sur la recherche, la coopération technique et le développement de solutions pratiques dans ce domaine ».



S'exprimant sur l'événement, Azer Bayramov a rappelé que la sécurité au travail figure parmi les principaux axes du Centre, insistant sur l'importance de « promouvoir des approches préventives visant à éviter les risques professionnels, à créer un environnement de travail sûr et sain et à développer l'échange de connaissances ».



De son côté, Mamadou Lamine Diante a souligné qu'il s'agit d'une première historique pour le continent africain, précisant que le congrès constituera « une plateforme essentielle pour la présentation et la discussion internationales des expériences, des solutions innovantes et des approches modernes ».