Alors que la croissance mondiale est de plus en plus portée par les investissements technologiques et les gains de productivité liés à l'Intelligence Artificielle (IA), l'Afrique reste pour l'instant en marge de cette dynamique.



Dans son rapport intitulé Mise à jour des performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique (novembre 2026), la Banque africaine de développement (BAD) souligne que « les économies africaines ont une présence limitée dans ces activités et y participent principalement en tant que fournisseurs de matières premières à faible valeur ajoutée ».



En conséquence, le continent « n'enregistre que des gains modestes dans l'accélération actuelle du cycle technologique mondial » et devrait peu en profiter à court ou moyen terme.



À plus long terme, les perspectives s'annoncent toutefois considérables si le continent parvient à prendre le virage numérique. Selon les estimations de la BAD, « un déploiement inclusif de l'IA pourrait générer jusqu'à 1 000 milliards de dollars de PIB supplémentaire d'ici 2035 soit près d'un tiers du PIB actuel du continent ».



Cette transformation apparaît d'autant plus stratégique que l'Afrique fait face à un double défi de faible productivité et de création limitée d'emplois productifs.



Pour capter cette manne financière, l'institution panafricaine appelle à lever l'obstacle majeur de l'accès à l'électricité, indispensable au fonctionnement des infrastructures numériques.



La BAD estime que « l'Afrique peut intervenir au niveau d'entrée du cycle technologique mondial en valorisant ses minéraux critiques, tout en développant ses capacités de production énergétique pour alimenter des centres de données (data centers) nécessaires à une adoption généralisée de l'IA ».



L'institution financière recommande enfin d'intensifier les investissements stratégiques public-privé et de renforcer l'intégration régionale afin d'ancrer les chaînes de valeur sur le continent.



Les pays africains sont ainsi invités à s'appuyer sur la finance numérique et les plateformes technologiques pour stimuler la productivité dans des secteurs clés tels que « le tourisme, l'agro-industrie, les technologies de l'information et de la communication (TIC), les technologies vertes et les services aux entreprises à haute valeur ajoutée ».