​Intempérie : le passage libéré sur l'avenue Habib Bourguiba après l'orage

Un violent orage, accompagné de rafales de vent, a frappé Dakar ce jeudi aux alentours de midi.



La violence des bourrasques a arraché plusieurs neems, dont les troncs et les branches ont chuté en travers de l'avenue Habib Bourguiba, bloquant ainsi totalement la circulation à hauteur du Centre des services fiscaux de Dakar-Liberté.



L’opération de déblaiement a duré une heure. Une chargeuse a été dépêchée sur les lieux pour évacuer les débris jonchant la chaussée, sous la coordination des agents communaux. En parallèle, les services de police ont sécurisé la zone en régulant le trafic et en obligeant les véhicules à dévier vers les ruelles secondaires.