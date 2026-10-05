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​Intempéries au Sénégal : Dakar et Ranérou sous 142 mm, l'ANACIM annonce une reprise des pluies ce lundi



​Intempéries au Sénégal : Dakar et Ranérou sous 142 mm, l'ANACIM annonce une reprise des pluies ce lundi
De fortes pluies orageuses ont frappé plusieurs localités du Sénégal depuis le vendredi 3 octobre, provoquant des inondations dans plusieurs secteurs de Dakar. Selon les relevés de l'ANACIM, les cumuls en 24 heures ont été exceptionnels avec 142 mm enregistrés à Ranérou et à Rufisque, 138 mm à Yoff, 76 mm à l'aéroport Blaise Diagne, 63 mm à Podor et 47 mm à Kaolack. Des précipitations importantes également à Linguère (39 mm), Saint-Louis (33 mm) et Kédougou (22 mm), des données encore provisoires en attendant consolidation.
 
Dans la matinée de ce lundi 5 octobre, les activités pluvio-orageuses devraient baisser en intensité tout en persistant dans plusieurs localités. Le Nord-Est avec Podor, Saint-Louis, Matam et Tambacounda, ainsi que le Sud avec la Casamance et Kédougou, restent concernés par ces averses matinales.
 
L'évolution pour cet après-midi s'annonce plus instable avec une reprise généralisée attendue. L'ANACIM prévoit de nouvelles pluies orageuses au Sud à Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou, au Centre-Sud à Fatick, Kaolack et Kaffrine, au Centre-Ouest à Dakar, Thiès, Diourbel et Louga, ainsi qu'au Nord à Saint-Louis et Dagana. Seuls Matam et l'Est de Podor devraient rester à l'écart avec de faibles chances de pluie.
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Charles KOSSONOU

Lundi 5 Octobre 2026 - 10:58


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