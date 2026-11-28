L’organisation Action pour les Droits Humains et l'Amitié (ADHA) a exprimé sa « vive préoccupation » à la suite de l'interpellation de l'influenceur mauritanien Kodda Sall, survenue après la diffusion d'une vidéo consacrée à la commémoration du 28 novembre et aux « événements tragiques d'Inal de 1990 ».



Selon l'ADHA, la liberté d'expression protège aussi « les opinions critiques et les expressions pacifiques de la mémoire historique », et « la sensibilité d'un sujet ne saurait, à elle seule, justifier une restriction arbitraire des libertés ».



Dans un communiqué, l’organisation demande aux autorités mauritaniennes de « clarifier les motifs juridiques » de cette interpellation ainsi que la situation judiciaire de l'intéressé, tout en appelant au respect de son « intégrité physique et morale », des garanties du procès équitable et à sa libération si son maintien en détention ne respecte pas les exigences légales. Elle a également invité les autorités à garantir le libre exercice de la liberté d'expression et à prévenir « toute restriction disproportionnée des opinions pacifiques ».



Rappelant que « la mémoire des victimes d'Inal appelle vérité, justice et reconnaissance », l'ADHA a estimé qu'une "réconciliation nationale" durable exige la reconnaissance des blessures historiques et la lutte contre l'impunité.



L'organisation exhorte les défenseurs des droits humains et les mécanismes régionaux et internationaux compétents à suivre attentivement ce dossier.

