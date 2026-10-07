​JO 2036 : Le CIO dévoile le calendrier et les critères pour désigner le futur pays hôte

Le Comité International Olympique (CIO) a dévoilé le calendrier détaillé pour la sélection de l'hôte des Jeux Olympiques de 2036.



Sept nations sont actuellement en lice dans le cadre du dialogue permanent : l'Afrique du Sud, l'Allemagne, la Hongrie, l'Inde, le Qatar, la République de Corée et la Türkiye, sachant qu'« après le 31 octobre 2026, aucune autre candidature ne sera prise en considération pour l'édition de 2036 ».



Le processus franchira une étape décisive en mars 2027 lorsque la commission exécutive du CIO sélectionnera les parties admises en « dialogue stratégique », avant un « dialogue ciblé » en décembre 2028 et une élection finale prévue « à la mi-2029 ».



Les dossiers seront jugés sur des critères techniques et stratégiques, le CIO soulignant l'importance de l'héritage économique, à l'instar de Paris 2024 qui devrait générer « une contribution nette estimée entre 9 et 11 milliards d’euros pour l’économie de l’Île-de-France » d'ici 2034.



Insistant sur l'importance de placer les sportifs au cœur de l'événement, la présidente du CIO, Kirsty Coventry, a rappelé : « Chaque hôte a apporté quelque chose d’unique à travers sa population, sa culture et la manière dont il a choisi d’organiser les Jeux. » Elle a également ajouté que « l’expérience vécue lorsque vous atteignez enfin les Jeux Olympiques vous accompagne toute votre vie », érigeant le bien-être des athlètes en « point de départ de chaque futur hôte ».