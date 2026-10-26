​JOJ Dakar 2026 : 44 athlètes espagnols attendus

L'Espagne a confirmé l'envoi d'une délégation de 44 athlètes pour participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026.



L'équipe espagnole se prépare activement pour ce rendez-vous mondial et aura à cœur de briller sur le sol sénégalais.



Pour les sportifs espagnols, l'objectif principal sera de dépasser la performance réalisée lors de l'édition 2018 à Buenos Aires, où la délégation avait remporté un total de 15 médailles.



Cet événement historique, qui se tiendra du 31 octobre au 13 novembre 2026 dans la capitale sénégalaise, marquera une première pour le continent africain en accueillant une compétition olympique de cette ampleur.