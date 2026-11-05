​JOJ Dakar 2026 : Aminata Touré dément l’exclusion d’Ousmane Sonko de la cérémonie d’ouverture

L’ancienne Première ministre Aminata Touré a démenti les informations selon lesquelles Ousmane Sonko n’aurait pas été invité à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Invitée de l’émission « Infos du Matin » sur la TFM, la superviseure du parti Kiiraay Les Patriotes Républicains a assuré que le président de l’Assemblée nationale figurait bien parmi les personnalités conviées à l’événement.



Interpellée sur cette polémique, Mimi Touré a affirmé que toutes les institutions du pays avaient été invitées. « Nous l’avions invité. Nous avions invité toutes les institutions de ce pays. Nous lui avons tout donné », a-t-elle déclaré.



Elle a toutefois tenu à distinguer les relations politiques des responsabilités institutionnelles. « Vous savez, le combat politique et l’État, celui institutionnel, ce n’est pas pareil. C’est comme cela que nous l’avons compris. Son droit en tant que président de l’Assemblée nationale, nous allons le lui donner. Si chacun respecte ses droits, tout ira bien », a-t-elle précisé.



Par ailleurs, Aminata Touré s’est réjouie de l’organisation des JOJ au Sénégal, une première sur le continent africain. Présente à la cérémonie d’ouverture, elle a salué un événement qu’elle a qualifié de « grande victoire » pour le Sénégal et l’Afrique.



« Les Jeux olympiques de la jeunesse sont pour tout le continent. Je suis très contente des JOJ. Pour la première fois, ces Jeux olympiques arrivent en Afrique et le Sénégal a été choisi. C’est une grande victoire », a-t-elle souligné.



L’ancienne chef du gouvernement a également salué la réussite de la cérémonie d’ouverture. Selon elle, cet événement avait démontré les capacités du continent africain à organiser de grandes manifestations internationales.



Elle a notamment mis en avant le potentiel de la jeunesse africaine. « Notre moyenne d’âge, c’est 19 ans, leur moyenne d’âge, c’est 44 ans. Qui parle de jeunesse dit énergie, dit esprit de créativité », a-t-elle déclaré.



Pour Aminata Touré, cette réussite devait servir de source d’inspiration dans d’autres secteurs. « Si nous avons réussi à le faire pour les JOJ, nous devons pouvoir le faire dans l’économie, dans la santé, partout », a-t-elle conclu.