​JOJ Dakar 2026 : Dix espoirs vietnamiens à l'assaut des médailles olympiques

À quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, la délégation vietnamienne peaufine ses derniers réglages.
Composée de 18 membres, dont dix jeunes athlètes engagés dans sept disciplines, l'équipe débarquera dans la capitale sénégalaise le 26 octobre. Leur objectif est de s'adapter au climat local, dompter le décalage horaire et décrocher des médailles.
Pour faire vibrer le public sénégalais et inscrire leur nom au palmarès, les Vietnamiens comptent avant tout sur trois disciplines phares : la lutte de plage, la natation et le wushu.
Parmi les pépites à suivre de près figure Nguyen Khac Le Hoang, récent champion du monde junior de tai-chi, ainsi qu'un trio de lutteurs rodé aux joutes mondiales cet été en Ouzbékistan. Tous espèrent perpétuer la belle tradition de leur pays, déjà titré lors des précédentes éditions des JOJ.
Composée de 18 membres, dont dix jeunes athlètes engagés dans sept disciplines, l'équipe débarquera dans la capitale sénégalaise le 26 octobre. Leur objectif est de s'adapter au climat local, dompter le décalage horaire et décrocher des médailles.
Pour faire vibrer le public sénégalais et inscrire leur nom au palmarès, les Vietnamiens comptent avant tout sur trois disciplines phares : la lutte de plage, la natation et le wushu.
Parmi les pépites à suivre de près figure Nguyen Khac Le Hoang, récent champion du monde junior de tai-chi, ainsi qu'un trio de lutteurs rodé aux joutes mondiales cet été en Ouzbékistan. Tous espèrent perpétuer la belle tradition de leur pays, déjà titré lors des précédentes éditions des JOJ.
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