​JOJ Dakar 2026 : Élisabeth Diatta en or, le Sénégal décroche son premier sacre historique en lutte de plage

Élisabeth Diatta a offert au Sénégal sa toute première médaille d'or de l'histoire aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 en lutte de plage (catégorie des moins de 55 kg), au terme d'un combat exceptionnel face à une Japonaise.
Lors du combat décisif, Élisabeth Diata a fait preuve d'une grande discipline tactique et d'un sang-froid exemplaire face à son adversaire . Grâce à des prises redoutables et décisives, elle a su s'imposer pour aller chercher la consécration.
Ce triomphe final vient couronner un parcours idéal où la représente du Sénégal a brillamment franchi les premières étapes de la compétition, permettant de faire retentir l'hymne national et flotter le drapeau tricolore.
Lors du combat décisif, Élisabeth Diata a fait preuve d'une grande discipline tactique et d'un sang-froid exemplaire face à son adversaire . Grâce à des prises redoutables et décisives, elle a su s'imposer pour aller chercher la consécration.
Ce triomphe final vient couronner un parcours idéal où la représente du Sénégal a brillamment franchi les premières étapes de la compétition, permettant de faire retentir l'hymne national et flotter le drapeau tricolore.
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