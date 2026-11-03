​JOJ Dakar 2026 : Khady Kassé et Marième Ngom, les femmes de l’ombre derrière le spectacle

La réussite de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 repose aussi sur le travail de plusieurs professionnelles qui ont œuvré en coulisses. Parmi elles, la scénographe Khady Kassé et Marième Ngom, coordinatrice HMC (costumes, maquillage et coiffure) des cérémonies d’ouverture, des vainqueurs et de clôture.



À la tête de leurs équipes respectives, elles ont contribué à donner vie au spectacle en imaginant les décors et en préparant les dizaines d’artistes qui ont assuré les différentes performances scéniques.



Ingénieure en génie civil, architecte d’intérieur et scénographe de formation, Khady Kassé a assuré la conception de la scénographie de la cérémonie d’ouverture. Elle a imaginé l’aménagement des espaces, les éléments du décor, la disposition du pupitre protocolaire ainsi que la représentation de l’environnement urbain au sein du stade. Son travail a contribué à créer une expérience visuelle inspirée du quotidien et des réalités du Sénégal.



Le parcours de Khady Kassé et Marième Ngom



Son parcours est également marqué par sa participation à la Biennale de l’art africain contemporain (Dak’Art) en 2024. Elle y a réalisé la scénographie du pavillon du Sénégal, de ceux des deux pays invités d’honneur, les États-Unis et le Cabo Verde, ainsi que d’une partie de l’exposition officielle internationale et de certaines expositions du programme Off.



De son côté, Marième Ngom s'est imposée au fil des années dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel sénégalais. Maquilleuse professionnelle depuis 2013, elle a fait ses premiers pas dans ce métier lors du tournage de la première saison de la série « C'est la vie », créée par Marguerite Abouet et diffusée notamment sur A+ et TV5 Monde.



Coiffeuse autodidacte, elle a également suivi une formation en maquillage professionnel à Red Lips Beauty, l'école créée par Khady Niang Diakhaté. Depuis, elle a été sollicitée sur de nombreux plateaux de tournage, où son savoir-faire lui a permis de se faire une place dans le secteur.



Pour les cérémonies des JOJ Dakar 2026, elle a coordonné les équipes chargées des costumes, du maquillage et de la coiffure. Elle était notamment épaulée par Aline Alima Moné Diédhiou pour le maquillage et Madeleine Ngoné Sagna pour la coiffure.



À travers leurs compétences et leur engagement, Khady Kassé et Marième Ngom ont ainsi apporté leur touche à un spectacle qui a marqué l'ouverture de cet événement olympique historique pour le continent africain, selon l’APS.