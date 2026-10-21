​JOJ Dakar 2026 : Le Canada représenté par 28 athlètes dans 10 disciplines

À quelques semaines du coup d'envoi historique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) d'été de 2026, Dakar s'apprête à faire vibrer tout le continent africain en accueillant la première compétition olympique de son histoire, du 31 octobre au 13 novembre.



Parmi les nations attendues dans la capitale sénégalaise, le Canada débarque avec une délégation ambitieuse de 28 athlètes.



Les jeunes Canadiens s'aligneront dans 10 disciplines variées, allant de la gymnastique artistique à l'escrime, en passant par le tir à l'arc, la boxe, le judo, le badminton et le volleyball de plage.



L'équipe masculine de rugby à sept disputera d'ailleurs ses premiers JOJ, marquant une grande première pour le pays de l'Érable.



Le public sénégalais aura également l'occasion d'assister aux débuts olympiques de disciplines émergentes et spectaculaires.



Les projecteurs seront rivés sur les épreuves de street en skateboard avec la prodige canadienne Evie Pritchard, âgée de seulement 14 ans, ainsi que sur le wushu, art martial traditionnel chinois représenté par la championne du monde de tai-chi Miranda Wei.