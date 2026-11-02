​JOJ Dakar 2026 : Le surf franco-sénégalais s'unit pour marquer l'Histoire du sport africain

En marge des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), la Fédération Française de Surf (FFSurf) et la Fédération Sénégalaise de Surf consolident leur partenariat entamé il y a cinq ans.



Ce dimanche, les instances internationales et locales se sont réunies aux Almadies et à la plage du Virage pour célébrer la présence du surf comme sport d'engagement.



L'événement a notamment été marqué par la présence de grands noms de la discipline, dont l'ancien surfeur olympique et ambassadeur de l'ISA Michel Bourez, qui a participé au « Tag Team » aux côtés d'athlètes venus du Maroc, de l'Angola et du Liberia.



Ce lundi 2 novembre, les dirigeants ont franchi une nouvelle étape sociétale avec la présentation de « NORA », une mallette pédagogique spécialement conçue avec la fédération locale pour promouvoir la mixité.



Selon la FFSurf, ce nouvel outil apporte aux encadrants des repères concrets pour « mieux accueillir et accompagner les surfeuses, de l’enfance à l’âge adulte ». En parallèle, les échanges se poursuivent à l'Hôtel de Ville de Dakar sous la conduite de l'Association Francophone des Comités Nationaux Olympiques, prolongeant les efforts engagés depuis la création de l'Union Francophone de Surf en 2022.



Forte du soutien du ministère français des Sports, la FFSurf entend inscrire cette démarche dans la durée au service du sport sénégalais et continental. La fédération souligne ainsi son ambition de « former des acteurs capables de transmettre à leur tour, renforcer les compétences locales et partager des outils qui resteront utiles après les Jeux ».