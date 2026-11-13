​JOJ Dakar 2026 : Mouhamadou Makhtar Cissé remercie les renforts internationaux pour leur appui sécuritaire

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a exprimé, le 12 novembre 2026 à Dakar, la reconnaissance du gouvernement sénégalais aux renforts internationaux venus de France, d’Espagne, des États-Unis et d’Interpol pour accompagner les forces de défense et de sécurité dans la sécurisation des JOJ Dakar 2026.



Lors d’une cérémonie de remise d’attestations et de cadeaux de reconnaissance, organisée jeudi à Dakar à l’initiative du Centre de coordination des opérations (CCO) du Comité national de coordination de la sécurité des JOJ (CNS-JOJ), le ministre de l’Intérieur a adressé ses remerciements aux différents partenaires.

« Au nom du chef de l’État, de l’ensemble du gouvernement et du peuple sénégalais, je fais part de ma profonde et sincère gratitude aux renforts venus de France, d’Espagne, des États-Unis, d’Interpol et d’autres pays amis du Sénégal », a déclaré Mouhamadou Makhtar Cissé.



Il a salué l’engagement de ces équipes qui ont quitté leurs familles et leurs unités pour mettre leur expertise au service de la sécurité des jeunes athlètes venus du monde entier. Il a également souligné leur rigueur, leur respect des institutions sénégalaises et leur esprit de camaraderie.





Pour le ministre, cette mobilisation illustre l’importance de la coopération internationale face aux défis sécuritaires. « Les menaces d’aujourd’hui ne connaissent pas de frontières, les réponses ne peuvent pas en connaître davantage », a-t-il affirmé, plaidant pour le renforcement des échanges d’informations, des opérations conjointes et de la formation partagée.



Mouhamadou Makhtar Cissé a également estimé que les attestations remises aux renforts étrangers traduisent la reconnaissance du Sénégal pour leur contribution à la réussite de l'événement. « L’héritage de ces Jeux est celui d’une jeunesse qui aura pu rêver, concourir et célébrer en toute sécurité grâce à des femmes et des hommes qui ont veillé sur elle. Il n’y a pas de plus belle récompense », a-t-il déclaré.



Le ministre a par ailleurs rappelé que les JOJ Dakar 2026 marquent une première historique en tant que premier événement olympique organisé sur le continent africain. Selon lui, le Sénégal et l’Afrique ont démontré leur capacité à accueillir le monde dans le respect des standards internationaux, mais aussi dans un climat de sécurité, de joie et de fraternité.



Il a enfin rendu hommage aux forces de défense et de sécurité sénégalaises, notamment au coordonnateur du CNS-JOJ et secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Cheikh Niang, dont il a salué le travail dans la préparation et la coordination du dispositif sécuritaire, selon l’APS.