​JOJ Dakar 2026 : Noo Lank appelle à préserver les acquis des Jeux au profit de la jeunesse

Le Collectif Noo Lank salue l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, qu’il considère comme un événement historique pour le Sénégal et une fierté pour l’ensemble du continent africain. Dans une déclaration rendue publique le 31 octobre 2026 à Dakar, le collectif appelle à faire de cette compétition un levier durable de développement du sport et de promotion de la jeunesse.



Noo Lank a formulé ses vœux de plein succès aux athlètes et à l’ensemble des participants. Il invite également les acteurs concernés à saisir cette occasion pour renforcer la cohésion sociale et donner une nouvelle impulsion au sport sénégalais.



Au-delà de la portée symbolique de ces Jeux, le collectif insiste sur la nécessité de préserver les acquis de l’événement. Il plaide notamment pour une valorisation durable des infrastructures réalisées et des opportunités générées, afin que leurs retombées bénéficient directement aux populations, particulièrement à la jeunesse sénégalaise.



Pour Noo Lank, l’enjeu est ainsi de faire des JOJ Dakar 2026 un héritage concret et durable, bien au-delà de la compétition sportive.