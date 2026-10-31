​JOJ Dakar 2026 : Ousmane Sonko souhaite la bienvenue aux délégations étrangères

Ousmane Sonko a souhaité la bienvenue aux délégations étrangères présentes au Sénégal dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Au nom de l’Assemblée nationale, il a adressé ses salutations aux chefs d’État, aux représentants officiels, aux athlètes et à leurs encadrements, tout en leur souhaitant un agréable séjour au Sénégal.



Dans son message, il a également salué la mobilisation des différentes structures impliquées dans l’organisation de cet événement sportif international, notamment le Comité international olympique (CIO), le Comité d’organisation des JOJ (COJOJ), les administrations et les municipalités.



Le Premier ministre a particulièrement souligné les efforts du maire de Dakar, Abass Fall, pour les aménagements réalisés dans la capitale et les initiatives visant à améliorer le cadre d’accueil des visiteurs.



Ousmane Sonko a, par ailleurs, remercié le COJOJ pour l’attribution d’un badge « all access », qui lui permettra de visiter le village olympique et d’assister à certaines compétitions.



S’adressant enfin aux jeunes athlètes venus des quatre coins du monde, il leur a souhaité une belle fête sportive à Dakar, ville hôte de cette édition des Jeux olympiques de la jeunesse.