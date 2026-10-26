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​JOJ Dakar 2026 : USA Rugby dévoile sa sélection féminine U18 pour le tournoi de rugby à 7



​JOJ Dakar 2026 : USA Rugby dévoile sa sélection féminine U18 pour le tournoi de rugby à 7
Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, la fédération USA Rugby a officialisé la composition de sa sélection féminine U18 de rugby à sept.

 Les 12 joueuses retenues s'apprêtent à faire le voyage au Sénégal pour défendre les couleurs américaines lors de ce rendez-vous planétaire. Elles seront intégrées à une délégation de 29 athlètes engagés dans 12 disciplines par le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC).

Le tournoi olympique de rugby à sept se déroulera les 1ᵉʳ et 2 novembre 2026.
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Fodé Bakary Camara

Lundi 26 Octobre 2026 - 21:16


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