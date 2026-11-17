La Médina garde les traces des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, mais les retombées économiques de l’événement tardent à convaincre certains commerçants. Si les aménagements urbains ont transformé plusieurs artères de la commune, des vendeurs ont regretté de n’avoir pas profité de l’affluence générée par la compétition.



Après l’extinction de la flamme olympique, le bilan apparaît contrasté. Abdou Gadiaga a déploré les difficultés rencontrées par les commerçants. « Franchement, je n’ai rien vu de mon côté. Je n’ai même plus d’endroits où vendre partout où je me pose », a-t-il expliqué. Il a toutefois reconnu les aménagements réalisés du côté de Colobane, tout en regrettant que d’autres secteurs n’aient pas connu la même évolution.



Sur le plan du cadre de vie, les appréciations étaient plus positives. La réfection des trottoirs, la libération des voies, la plantation de fleurs et l’installation de lampadaires ont contribué à améliorer le visage du quartier. Un habitant de la Médina s’est réjoui de ces transformations : « Enlever les planches en bois, planter des fleurs, allumer les lampadaires. La ville est éclairée, les voies sont dégagées et tout le monde peut circuler. Avant, quand on passait ici, la voie était très étroite, mais aujourd’hui, franchement, c’est large et magnifique. »



Cependant, les difficultés liées à l’organisation de l’espace public persistent. Au micro d’iRadio, Ida Fall a notamment pointé les restrictions d’accès imposées aux commerçants par les dispositifs de sécurité. « Sur le volet économique, nous n’avons pas trouvé notre compte car les clients n’avaient pas accès à nous à cause des dispositifs de sécurité », a-t-elle regretté.



Elle a également dénoncé l’encombrement des rues par les motos Jakarta et les étals, particulièrement durant la nuit. « Le matin, les policiers gèrent, mais la nuit, les rues sont plongées de vendeurs », a-t-elle expliqué.



Entre modernisation des infrastructures et déception économique, les JOJ Dakar 2026 ont ainsi laissé un bilan mitigé à la Médina. Les commerçants attendent désormais de meilleures conditions pour exercer leurs activités et tirer profit des transformations engagées dans la commune.