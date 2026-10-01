​JOJ Dakar 2026 : la France dévoile une délégation de 69 jeunes talents

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a dévoilé la composition de la délégation tricolore pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, qui se tiendront du 31 octobre au 13 novembre.



Pour cette 4e édition estivale la première de l'histoire organisée sur le continent africain et parfaitement paritaire, la France engagera 69 athlètes (40 filles et 29 garçons) dans 22 des 25 disciplines au programme, constituant ainsi la deuxième délégation la plus représentée derrière le pays hôte, le Sénégal.



Qualifiant ce rendez-vous de « historique » qui « place la jeunesse au cœur de cette grande célébration », la présidente du CNOSF, Amélie Oudéa-Castéra, a souhaité à ses jeunes sportifs âgés de 14 à 17 ans d'être « fiers, audacieux et surtout, de prendre du plaisir ! » De son côté, la cheffe de mission Véronique Moreira a souligné que cette délégation de 114 membres au total portera « l'esprit bleu » à travers des Jeux illustrant « pleinement les valeurs d’inclusion, de diversité et de partage portées par l’olympisme ».