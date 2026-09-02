​JOJ Dakar 2026 : la flamme olympique traversera les 14 régions du Sénégal

La flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 parcourra les 14 régions du Sénégal du 14 septembre au 30 octobre, selon l’Agence de presse sénégalaise (APS). Allumée à Athènes le 10 septembre, elle sera ensuite acheminée à Dakar avant d’entamer sa tournée nationale, placée sous le slogan « Pass the Energy ».



Plus de 30 étapes sont prévues, dont 14 dans la région de Dakar et 16 dans les autres régions. Dans chaque grande ville, le passage de la flamme donnera lieu à des animations sportives, culturelles et éducatives, avec une attention particulière accordée aux écoles et au patrimoine local.



La tournée prendra fin avant la cérémonie d’ouverture des JOJ, prévue le 31 octobre, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. La flamme servira alors à allumer la vasque olympique, qui restera allumée pendant toute la durée des Jeux (13 novembre 2026).