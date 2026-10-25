​JOJ Dakar 2026 : le Qatar offre 15 bus et des équipements de sécurité

Le Qatar a remis, vendredi, 15 bus et des équipements de sécurité au Comité d’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026. La cérémonie s’est déroulée au siège du comité, à Keur Ayo, en présence de plusieurs officiels sénégalais et qataris.



Le matériel a été remis par l’ambassadeur du Qatar au Sénégal, Youssef Bin Shaaban Ibrahim Al Sada, afin de renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles du comité.



Le président du COJOJ, Mamadou Diagna Ndiaye, et le directeur général de Dakar Dem Dikk, Modou Bara Gaye, ont pris part à la cérémonie, aux côtés d’une délégation officielle du Comité suprême pour les projets et l’héritage de l’État du Qatar.



Mamadou Diagna Ndiaye s’est félicité de cette contribution, soulignant l’importance de la coopération entre le Sénégal et le Qatar dans la préparation des Jeux.



De son côté, l’ambassade du Qatar a indiqué que ce don s’inscrit dans la continuité de l’héritage de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Il traduit, selon elle, l’engagement de l’État du Qatar à partager son expérience et ses ressources pour contribuer à l’organisation de grands événements sportifs internationaux, selon l’APS.