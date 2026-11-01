​JOJ Dakar 2026 : le président du Comité olympique comorien salue la qualité de la cérémonie d’ouverture

Le président du Comité national olympique des Comores, Mohamed Ibrahim, a salué la qualité de l’organisation et le déroulement de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. A l’issue de l’événement, il a félicité le peuple sénégalais, le Comité d’organisation (COJOJ), le gouvernement et le président de la République pour leur contribution à la réussite de cette cérémonie.



« Je suis impressionné par la qualité et l’organisation de cette cérémonie », a déclaré Mohamed Ibrahim, qui s’est dit particulièrement fier de cette première organisation des JOJ sur le continent africain.



Le responsable olympique comorien a également souligné les liens d’amitié entre le Sénégal et les Comores, estimant que cette réussite constitue une fierté pour l’ensemble des Africains.



Selon lui, la prestation du Sénégal pourrait encourager les instances olympiques internationales à confier à nouveau l’organisation de cette compétition à un autre pays africain. « Le Sénégal a donné une bonne image et je vous assure que je suis très fier de ce qui s’est passé au stade du Sénégal », a-t-il affirmé au micro d’iRadio.