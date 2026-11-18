Le tribunal de grande instance de Mbour a condamné, le 17 novembre 2026, l’activiste A. S. Diallo à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 FCFA pour incitation à la violence.



Membre du collectif citoyen « Nio Lank » et domicilié à Nguékhokh, il avait publié en octobre une vidéo sur TikTok dans laquelle il appelait à empêcher, par des actions de rue, la participation de la délégation israélienne aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



À l’audience, les propos contenus dans la vidéo ont été lus devant le tribunal. L’activiste y proférait notamment des menaces contre les Israéliens et appelait à bloquer leur participation à la compétition.



La vidéo, devenue virale à quelques jours du démarrage des JOJ, avait conduit à son interpellation par la brigade de gendarmerie de Nguékhokh pour des faits liés à l’incitation à la violence et à la menace à l’ordre public, selon L’Obs.