​JOJ : les Lionceaux du Sénégal en demi-finales du beach handball

Les garçons du Sénégal ont rejoint les filles en demi-finales du tournoi de beach handball des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Après une victoire serrée contre la Thaïlande (2-0), les Lionceaux ont validé leur billet pour les demi-finales.



Dans un match intense, les Sénégalais ont pris l'avantage dans la première période (20-19) avant de creuser l'écart dans la seconde (20-16). Ce succès est le fruit d'un parcours solide, marqué par des victoires contre la Hongrie (2-1) et Porto Rico (2-0), malgré une défaite face au Brésil (1-2).



Les deux équipes sénégalaises joueront leurs demi-finales jeudi 12 novembre, avec l'objectif de décrocher une place en finale et d'ajouter à la collection de médailles du Sénégal, déjà composée de 9 médailles.