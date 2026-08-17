​Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 : l'UEMOA et le COJOJ s'unissent pour accélérer l'intégration régionale

La Commission de l’UEMOA et le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) de Dakar 2026 ont signé un partenariat, lors d'une cérémonie tenue à Dakar.
Le protocole a été signé par le Commissaire Mamadú Serifo Jaquité et le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade. Par cet appui financier et institutionnel, l’institution communautaire entend réaffirmer sa confiance dans la capacité du Sénégal et de l’Afrique à relever le défi de cet événement mondial, une première historique sur le continent.
Mamadú Serifo Jaquite, Commissaire au développement humain, a souligné que cet engagement s'inscrit dans une volonté de bâtir « un espace plus fort, plus solidaire et davantage intégré ».
Il a rappelé que cette initiative s’aligne sur l’engagement constant du Président de la Commission, Abdoulaye Diop, en faveur du développement du capital humain, « socle de toute transformation durable de nos économies ».
Le protocole a été signé par le Commissaire Mamadú Serifo Jaquité et le coordonnateur général du COJOJ, Ibrahima Wade. Par cet appui financier et institutionnel, l’institution communautaire entend réaffirmer sa confiance dans la capacité du Sénégal et de l’Afrique à relever le défi de cet événement mondial, une première historique sur le continent.
Mamadú Serifo Jaquite, Commissaire au développement humain, a souligné que cet engagement s'inscrit dans une volonté de bâtir « un espace plus fort, plus solidaire et davantage intégré ».
Il a rappelé que cette initiative s’aligne sur l’engagement constant du Président de la Commission, Abdoulaye Diop, en faveur du développement du capital humain, « socle de toute transformation durable de nos économies ».
Pour la Commission, ces Jeux représentent une tribune exceptionnelle pour promouvoir, auprès de la jeunesse, les valeurs de « dépassement de soi, d’excellence, de respect et de solidarité », tout en renforçant les liens entre les jeunes et la promotion de la paix.
De son côté, le coordinateur du COJOJ, Ibrahima Wade, a salué une « convergence naturelle » entre deux projets partageant la conviction que la jeunesse est un moteur majeur de transformation.
À moins de 80 jours de l'ouverture officielle des Jeux, prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026, il a insisté sur le fait que Dakar 2026 doit être un événement que « l’Afrique s’approprie » pour en faire un véritable « accélérateur d’intégration régionale et coopération africaine ».
Au-delà de la compétition sportive, les deux partenaires ambitionnent de laisser un héritage durable. Il s’agit, selon M. Wade, de créer un legs « sportif, naturellement, mais également humain, institutionnel, économique et social », afin d’offrir davantage d’opportunités aux jeunes de la sous-région. Selon les deux parties, ce partenariat permet ainsi de donner à la célébration une dimension communautaire renforcée, faisant des Jeux un symbole de l’Afrique qui avance unie.
De son côté, le coordinateur du COJOJ, Ibrahima Wade, a salué une « convergence naturelle » entre deux projets partageant la conviction que la jeunesse est un moteur majeur de transformation.
À moins de 80 jours de l'ouverture officielle des Jeux, prévue du 31 octobre au 13 novembre 2026, il a insisté sur le fait que Dakar 2026 doit être un événement que « l’Afrique s’approprie » pour en faire un véritable « accélérateur d’intégration régionale et coopération africaine ».
Au-delà de la compétition sportive, les deux partenaires ambitionnent de laisser un héritage durable. Il s’agit, selon M. Wade, de créer un legs « sportif, naturellement, mais également humain, institutionnel, économique et social », afin d’offrir davantage d’opportunités aux jeunes de la sous-région. Selon les deux parties, ce partenariat permet ainsi de donner à la célébration une dimension communautaire renforcée, faisant des Jeux un symbole de l’Afrique qui avance unie.
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