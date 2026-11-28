L’Association sénégalaise des professeurs de français (ASPF) a célébré, samedi 28 novembre 2026, la Journée internationale des professeurs de français autour du thème « Le goût du sport en français : jouons collectif pour briller ensemble en français ». La cérémonie, organisée à l’amphithéâtre Kocc Barma Fall, a également été marquée par un hommage à Baytir Kâ, ancien président de l’association décédé le 15 septembre dernier, et un plaidoyer pour une meilleure prise en charge des enseignants.



Dans son discours d’ouverture, le président de l’ASPF, Mamadou Dramé, a rappelé la place historique du professeur de français dans la société sénégalaise, évoquant notamment Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal et professeur de grammaire. « Le professeur de français n’est pas un acteur de second plan : il est au cœur du jeu », a-t-il déclaré.



Cette 8e édition a été consacrée aux liens entre sport, apprentissage des langues et intelligence collective. Le responsable de l’association a estimé que les valeurs sportives pouvaient être transposées dans les salles de classe. « Une équipe a des règles que chacun respecte ; une classe aussi, et la grammaire n’est rien d’autre que la règle du jeu de la langue », a-t-il souligné, invitant les enseignants à faire de la classe « un terrain de jeu » où les élèves apprennent en participant, en osant s’exprimer et en corrigeant leurs erreurs.



Mamadou Dramé a également profité de la cérémonie pour interpeller les autorités sur les besoins des enseignants de français. Il a réclamé une formation continue régulière dans toutes les régions, des ressources pédagogiques adaptées aux effectifs, une reconnaissance du rôle du français dans les apprentissages et une place de l’ASPF dans les réflexions sur l’enseignement, en dialogue avec les langues nationales.



En contrepartie, l’association s’est engagée à renforcer son réseau régional et départemental, à mutualiser les ressources pédagogiques et à accompagner les jeunes enseignants. Un recueil intitulé « Sport et français », élaboré à l’occasion de cette journée, doit notamment être partagé avec les différentes antennes de l’association et la Fédération internationale des professeurs de français.



Un hommage à Baytir Kâ



La cérémonie a aussi rendu hommage à Baytir Kâ, qui avait enseigné le français pendant plus de 35 ans, formé des enseignants et dirigé l’ASPF. Mamadou Dramé a salué son engagement dans la promotion de la langue et son rôle dans le rayonnement international de l’association. « Baytir Kâ nous a passé le relais ; il nous appartient de ne pas le laisser tomber », a-t-il déclaré, appelant à poursuivre son œuvre.



L’attaché de coopération pour le français à l’ambassade de France, Jugurta Bentifraouine, a salué le partenariat avec l’ASPF. Il a estimé que le thème retenu trouvait une résonance particulière au Sénégal, après l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. « Les valeurs de l’olympisme, les valeurs du sport, ce sont des valeurs que l’on retrouve également dans les salles de classe », a-t-il relevé.



La journée a prévu des débats avec des acteurs sportifs, notamment l’ASC Jaraaf, Harmon FC et Africa Foot, ainsi que des ateliers de création de ressources pédagogiques. L’objectif était de permettre aux enseignants de repartir avec des outils concrets pour intégrer le sport dans leurs cours de français et renforcer l’apprentissage collectif.