Les autorités judiciaires veulent rapprocher davantage la justice des justiciables. À l’occasion du lancement de la session 2026-2027 des Audiences citoyennes publiques, organisé hier jeudi au Warc de Dakar, le Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a mis en avant les initiatives engagées pour rendre l’institution judiciaire plus accessible, transparente et à l’écoute des justiciables. Représenté par son Directeur de cabinet, Samba Kane, a procédé à la lecture de son discours.



D’après le journal L’Obs, au cœur de cette démarche figure le renforcement du dialogue entre la justice et les citoyens. Pour Me Moussa Sarr, une institution qui rend la justice au nom du peuple doit aussi accepter d'être questionnée, évaluée et interpellée par ceux auxquels elle est destinée. Cette orientation s'inscrit dans la continuité des Assises de la Justice initiées par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en mai 2024.



Cette volonté de rapprochement s'accompagne de mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Le ministre a notamment rappelé les instructions données aux chefs de parquet pour privilégier les alternatives à la détention, accélérer le traitement des procédures et garantir le respect des droits des personnes mises en cause.



La modernisation passe également par le numérique. À ce titre, Me Moussa Sarr a évoqué les plateformes E-Justice et Jokko ak Yoon, présentées comme des outils destinés à faciliter les échanges entre l'institution judiciaire et les populations. Grâce à Jokko ak Yoon, les justiciables peuvent désormais faire part de leurs préoccupations en français ou en wolof, par écrit, message vocal ou vidéo, sans être obligés de décliner leur identité.



Le ministre a également insisté sur la nécessité de préserver la dignité des personnes privées de liberté, autre enjeu majeur de la transformation du système judiciaire.