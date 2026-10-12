​Kabrousse : cinq personnes déférées après une tentative présumée de spoliation d’une école maternelle

La gendarmerie de Cap Skirring (sud) a interpellé cinq personnes soupçonnées d’être impliquées dans une tentative présumée de spoliation de l’école maternelle Mandela 1, située au quartier Kadiackaye, dans le village de Kabrousse, commune de Diembéring. Le principal suspect, un entrepreneur identifié sous les initiales M. Diallo, serait en fuite en Guinée, selon les informations de L'Observateur.



L’affaire trouve son origine dans une délibération municipale datant de juillet 2020, portant sur l’affectation d’un terrain de plus de six ares (600m2) à Kabrousse. Sur cette parcelle, le ressortissant français H. Miroux aurait financé, sur fonds propres, la construction de l’école maternelle Mandela 1, destinée à accueillir les enfants du village.



Le litige aurait éclaté lorsque l’entrepreneur M. Diallo aurait revendiqué des droits de propriété sur le terrain et le bâtiment, malgré l’absence présumée de contribution financière à sa construction.

Selon les éléments rapportés, B. Diop aurait également participé à l’opération en réalisant et en diffusant une vidéo sur les réseaux sociaux présentant l’établissement comme une propriété privée.



Saisie de l’affaire, la brigade territoriale de la gendarmerie de Cap Skirring a interpellé B. Diop et quatre autres personnes soupçonnées d’implication dans cette tentative présumée de spoliation. Les cinq mis en cause ont été placés en garde à vue avant d’être déférés devant le procureur de la République.



Quant à M. Diallo, présenté comme le principal suspect, il aurait quitté le territoire national pour se réfugier en Guinée. Il fait l’objet de recherches de la part des forces de l’ordre.