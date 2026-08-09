​Kaffrine : la préfète appelle les jeunes à faire de la protection des arbres une « cause citoyenne »

La commune de Kahi a accueilli ce dimanche la célébration locale de la Journée nationale de l’arbre. Une cérémonie qui a réuni les autorités administratives et territoriales, les services techniques, l’association des femmes forestières, des étudiants ainsi que plusieurs acteurs engagés dans la protection de l’environnement.



À cette occasion, la préfète du département de Kaffrine (centre-ouest), Diégui Ngom, a invité la jeunesse à faire de la préservation du couvert végétal un véritable engagement citoyen. « Nous invitons la jeunesse à faire de la plantation et de la protection des arbres une cause citoyenne, afin de préserver davantage l’environnement », a-t-elle déclaré.



La représentante de l’administration territoriale a également insisté sur la nécessité d’assurer le suivi des plants après leur mise en terre, afin d’éviter que les efforts de reboisement ne restent sans lendemain. « Nous invitions les jeunes à aller au-delà du simple acte de planter en assurant l’entretien et la protection des plants, pour garantir leur survie, conformément au thème de l’édition 2026 de cette journée : des plants aux arbres : la responsabilité aux communautés », a-t-elle ajouté.



Le maire de Kahi, Aliou Diané, s’est pour sa part réjoui du choix porté sur sa commune pour abriter cette célébration. Il a également salué la mobilisation des différents acteurs autour des enjeux liés à la protection de l’environnement.



Au total, 450 plants ont été mis en terre sur une superficie de plus de quatre hectares au niveau du Centre d’initiation et de perfectionnement dans les métiers de l’agriculture (CIPA).



Cette opération de reboisement vise notamment à renforcer le couvert végétal et à sensibiliser les populations, particulièrement les jeunes, sur leur rôle dans la préservation de l’environnement.