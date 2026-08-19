​Kaffrine: le corps sans vie d’un homme retrouvé dans un village de Kahi

Le corps sans vie d’un homme âgé d’une quarantaine d’années a été retrouvé à Toune, un village situé dans la commune de Kahi, dans la région de Kaffrine.
Selon une source sécuritaire citée par l’APS, les circonstances de ce décès restent, pour le moment, inconnues.
Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les causes exactes de la mort et de faire toute la lumière sur cette affaire.
Selon une source sécuritaire citée par l’APS, les circonstances de ce décès restent, pour le moment, inconnues.
Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les causes exactes de la mort et de faire toute la lumière sur cette affaire.
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