​Kaolack : Serigne Mboup plaide pour que les municipalités s'occupent de la gestion de l'eau

Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, a plaidé, le 24 aout 2026, pour le transfert de la gestion et de l’exploitation des ressources en eau aux collectivités territoriales, ainsi que pour un renforcement des moyens financiers accordés aux municipalités. Il ambitionne notamment de porter à 100 % l’accès à l’eau potable dans la commune, actuellement estimé à 63 %.



Lors d’une conférence de presse, l’édile a également présenté les principales orientations de son programme municipal à l’horizon 2035, axées sur les infrastructures, les services sociaux de base et la transformation économique.



Parmi les projets annoncés figurent l’augmentation du taux d’électrification, la création d’une nouvelle ville pour accompagner la croissance démographique, ainsi que la relance du chemin de fer et du port de Kaolack, présentés comme des leviers majeurs du développement économique de la région, selon l'APS.