​Kaolack : la ministre Amy Mara Dièye aux côtés des enfants de la pouponnière de Bongré

Dans le cadre d’une "série d’activités politiques et de proximité" menées ce week-end à Kaolack, Amy Mara Dièye, ministre des Pêches et de l'Economie maritime, a effectué plusieurs visites de terrain. L’objectif affiché était de "renforcer le lien avec les populations" et d’"écouter leurs préoccupations". Cette tournée s’inscrit dans une démarche de présence auprès des communautés locales.



La ministre s’est notamment rendue à la pouponnière de Bongré, accompagnée de l’association "Santé Social Afrique" (2SA), dont elle est ambassadrice. Sur place, une remise de dons destinés aux enfants accueillis dans la structure a été organisée. Pour Amy Mara Dièye, ce moment a été "un moment de partage et de proximité", mais aussi "un rappel essentiel" : être auprès de ces enfants et contribuer à leur bien-être et à leur épanouissement constitue "un engagement simple et pourtant fondamental".



Au terme de cette journée, la ministre a adressé ses "remerciements sincères" à l’association Santé Social Afrique (2SA), aux "responsables et au personnel de la pouponnière", ainsi qu’à "toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée".