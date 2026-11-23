Les cours ont été perturbés dans plusieurs établissements scolaires de la région de Kaolack, à la suite du mot d’ordre de boycott lancé par le SADEF. Le syndicat réclame justice pour une enseignante de CM2 agressée dans l’exercice de ses fonctions.



Le mot d’ordre a été largement suivi, selon Madiouf Diouf, responsable du suivi et de la carrière. Intervenant sur les ondes de la RFM, il dénonce la multiplication des actes de violence contre les enseignants dans les établissements scolaires.



« Après avoir fait la situation au niveau des écoles de la commune, tout comme au niveau des écoles du département, l'on peut se dire que le SADEF est sorti satisfait. Parce que le mot d'ordre a été largement suivi par les camarades, largement suivi par les collègues », a-t-il déclaré.



Le syndicaliste estime que ces agressions commencent à devenir récurrentes dans la région. Il a notamment rappelé les affaires Goudirpin et Bassirou Mbaye, qui avaient déjà suscité de vives réactions dans le milieu enseignant.



Face à cette situation, le SADEF réclame des mesures concrètes pour garantir la sécurité des enseignants dans les établissements scolaires. Madiouf Diouf appelle également l’État à davantage de considération et de respect envers le corps enseignant.



« Nous attendons maintenant du gouvernement, des autorités compétentes, de travailler de sorte que la sécurité de l'enseignant soit garantie. Travailler de sorte que l'enseignant puisse travailler en toute quiétude. Là, ça mérite de la considération. Donc que lumière soit faite, que la justice soit rendue », a-t-il insisté.



De leur côté, Les autorités éducatives assurent que le dossier fait l’objet d’un suivi. Elles annoncent également des dispositions visant à répondre aux préoccupations des syndicats et à renforcer la sécurité dans les établissements scolaires.