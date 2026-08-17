​Kaolack : quatre personnes déférées pour « actes contre nature » à Kasnack, deux testées positives au VIH

La Section de recherches (Sr) de Kaolack (ouest) a procédé à l’interpellation de quatre personnes dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite d’un renseignement faisant état de faits présumés d’actes sexuels entre hommes dans une maison située au quartier Kasnack.



Les mis en cause Antou G., 31 ans, agent de santé, Ibrahima G., 45 ans, également agent de santé, Babacar S., 28 ans, enseignant, et Omar N., 20 ans, décorateur événementiel, ont été déférés au parquet vendredi dernier.



Selon les éléments de l’enquête, les gendarmes se sont rendus dans le domicile signalé le 10 août. Les quatre hommes auraient été retrouvés dans une même chambre. Des préservatifs, des mouchoirs usagés, des tests de dépistage du VIH, du lubrifiant ainsi que des comprimés de prévention du VIH ont notamment été saisis.



Lors de son audition, Antou G. aurait reconnu une relation avec Babacar S. Il aurait également expliqué avoir entrepris des démarches auprès d’une ambassade en vue d’obtenir l’asile à l’étranger. Babacar S. aurait, lui aussi, confirmé leur relation. Les deux autres mis en cause ont contesté les faits qui leur sont reprochés.



Deux des quatre personnes interpellées auraient été testées positives au VIH, selon les informations rapportées par le journal Libération.



Poursuivis notamment pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d’autrui », les quatre prévenus doivent comparaître ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Kaolack.