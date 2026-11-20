Le quartier de Médina Mbaba, à Kaolack, a été le théâtre d’un drame familial qui a coûté la vie à Abdoulaye Diallo, âgé de 48 ans et exerçant comme boulanger. La victime a été mortellement poignardée, hier jeudi, par sa nièce, âgée de 18 ans et identifiée par les initiales N.F. Lo.



D’après Libération, le drame serait survenu à la suite d’une dispute entre les deux membres de la famille, au cours de laquelle la jeune femme aurait asséné plusieurs coups de couteau à son oncle.



Après les faits, la mise en cause aurait pris la fuite et elle est activement recherchée par les forces de défense et de sécurité.