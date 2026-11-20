Le quartier de Médina Mbaba, à Kaolack, a été le théâtre d’un drame familial qui a coûté la vie à Abdoulaye Diallo, âgé de 48 ans et exerçant comme boulanger. La victime a été mortellement poignardée, hier jeudi, par sa nièce, âgée de 18 ans et identifiée par les initiales N.F. Lo.
D’après Libération, le drame serait survenu à la suite d’une dispute entre les deux membres de la famille, au cours de laquelle la jeune femme aurait asséné plusieurs coups de couteau à son oncle.
Après les faits, la mise en cause aurait pris la fuite et elle est activement recherchée par les forces de défense et de sécurité.
D’après Libération, le drame serait survenu à la suite d’une dispute entre les deux membres de la famille, au cours de laquelle la jeune femme aurait asséné plusieurs coups de couteau à son oncle.
Après les faits, la mise en cause aurait pris la fuite et elle est activement recherchée par les forces de défense et de sécurité.
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