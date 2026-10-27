​Kaolack : un centre médico-social pour les fonctionnaires et leurs familles inauguré ce mardi

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a annoncé, le 27 octobre 2026, à Diourbel, l’inauguration, mardi à Kaolack, d’un centre médico-social destiné aux fonctionnaires et à leurs familles. L’infrastructure devrait également bénéficier aux populations de Kaolack, Fatick, Diourbel et Kaffrine.



« Il n’y avait qu’un seul à Dakar, donc tout le monde se déployait vers Dakar », a expliqué le ministre, précisant que le nouveau centre est équipé et dispose du personnel nécessaire pour assurer la prise en charge de certaines maladies.



Mamadou Lamine Dianté a également souligné l’importance des comités de dialogue social au sein des administrations et des établissements publics. Ces structures doivent offrir aux travailleurs et aux employeurs un cadre de concertation.



Le ministre a par ailleurs annoncé l’élaboration d’une politique de formation interne des agents de son département, avec l’appui du Centre national de formation et d’action (CNFA) et d’autres établissements.



Selon l’APS, cette annonce intervient dans le cadre d’une visite de travail à Diourbel, destinée à évaluer le fonctionnement des services déconcentrés de son département. La délégation s’est rendue à l’Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale, avant une rencontre à la gouvernance, en présence du gouverneur Ibrahima Fall, des autorités locales et des partenaires sociaux.