​Kaolack : un individu placé en garde à vue pour un présumé viol et menace de mort

Un conducteur de moto a été placé en garde à vue pour des faits présumés de viol. A l’origine de cette affaire, dans la nuit du 26 août à Kaolack (centre), la nommée M.A.C., une jeune commerçante de 16 ans, a été victime d'une agression.



D’après Senenews, la jeune femme s’était rendue à Thiotack avec sa cousine pour les besoins du Gamou. Elles auraient quitté la maison de leur marabout vers 5 heures du matin pour regagner leur domicile à Bongré, à bord de deux motos. Comme elles ignoraient où se trouvait exactement le quartier, le conducteur de la moto-Jakarta sur laquelle se trouvait sa cousine était en première position, tandis que celui qui transportait MAC suivait derrière.



A une intersection, près du lycée Valdiodio Ndiaye, la moto qui transportait M.A.C. aurait pris une autre direction, située sur sa droite, ce qui l’aurait conduite à perdre de vue la moto sur laquelle se trouvait sa cousine.



Des menaces de mort



D’après M.A.C., le conducteur Amath N. qui la transportait aurait parcouru une longue distance jusqu’à la sortie de Kaolack avant de quitter la route pour emprunter une piste dans la brousse. Quelques instants plus tard, il aurait sorti, de sous le siège de sa moto, un objet tranchant avant de menacer de tuer M.A.C. si elle ne faisait pas ce qu’il voulait.



Après le présumé viol de M.A.C, Amath N. lui aurait demandé les identifiants de son compte mobile money, qui contenait une certaine somme d’argent. C’est à la suite de cela, et toujours sous la menace, qu’il lui aurait demandé de remonter sur la moto afin de trouver un point pour effectuer un retrait sur son compte.



Une fois sur les lieux, M.A.C a trouvé deux personnes auxquelles elle a exposé la situation, tout en faisant semblant de vouloir effectuer un retrait. Ces dernières ont alors maîtrisé le suspect avant de le conduire au service compétent pour être interrogé.



Au poste, Amath N. aurait nié les faits qui lui sont reprochés. Une réquisition a été envoyée au Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack afin de faire examiner la victime. Le mis en cause a été placé en garde à vue, en attendant les résultats des examens. Le parquet en a été informé et une enquête a été ouverte.