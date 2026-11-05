​Kébémer : 169 personnes hospitalisées en 48 heures à cause d’une mystérieuse maladie

Une mystérieuse maladie a provoqué l’hospitalisation de 169 personnes en seulement 48 heures au district sanitaire de Kébémer, dans la région de Louga. Les patients présentaient les mêmes symptômes, notamment une forte fièvre, des diarrhées aiguës et des vomissements incoercibles. Face à cette situation, les autorités sanitaires ont déclenché des mesures d’urgence pour identifier l’origine de cette affection.



Selon le quotidien L’Observateur, le médecin-chef du district sanitaire, Dr Tahirou Mbaye, a indiqué que « l’origine exacte de la maladie demeure scientifiquement inconnue ». D’après les premiers témoignages, l’apparition des symptômes coïnciderait avec la tenue du marché hebdomadaire de Kébémer. Cet événement, qui entraîne un important brassage de populations entre la ville et les villages environnants, pourrait constituer un élément à prendre en compte dans les investigations.



Confronté à un afflux important de patients, le district sanitaire s’est retrouvé débordé. Des mesures de confinement des malades ont ainsi été prises. Parallèlement, des prélèvements biologiques et des analyses en urgence ont été engagés pour déterminer l’origine de la maladie. Les investigations visent notamment à vérifier les pistes d’une intoxication alimentaire, d’une contamination de l’eau ou d’un virus contagieux.



Cette situation a provoqué une vive inquiétude au sein des populations et alimenté plusieurs spéculations. Elle intervient alors que la région de Louga sort difficilement d’une précédente crise sanitaire marquée par plusieurs cas de diphtérie. En attendant les résultats des analyses effectuées à Dakar, les autorités sanitaires appellent les populations au calme.