​Kébémer : après le naufrage meurtrier, la gouverneure de Louga supervise l’identification des corps

Le naufrage d’une pirogue transportant des candidats à la migration irrégulière au large de Kébémer a fait 34 morts et un rescapé. Le bilan a été communiqué par une source officielle à l’Agence de presse sénégalaise (APS).
Face à l’ampleur du drame, les autorités administratives ont engagé les opérations d’identification et de conservation des corps. La gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, effectue ce dimanche une visite sur les sites concernés pour suivre ces opérations.
Les services compétents de l’État restent mobilisés pour poursuivre les recherches et porter secours à d’éventuels autres rescapés.
Face à l’ampleur du drame, les autorités administratives ont engagé les opérations d’identification et de conservation des corps. La gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, effectue ce dimanche une visite sur les sites concernés pour suivre ces opérations.
Les services compétents de l’État restent mobilisés pour poursuivre les recherches et porter secours à d’éventuels autres rescapés.
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