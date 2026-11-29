Un chauffeur impliqué dans un accident mortel à hauteur de Thiolom Fall, dans le département de Kébemer, a été retrouvé et interpellé par la gendarmerie à Sagata, après avoir pris la fuite.
L’accident, survenu dans le nord-ouest du Sénégal, dans la région de Louga, avait coûté la vie à un chauffeur. Selon les informations de la RFM, le conducteur du véhicule ayant percuté la victime avait quitté les lieux avant d’être localisé et arrêté par les gendarmes.
L’accident, survenu dans le nord-ouest du Sénégal, dans la région de Louga, avait coûté la vie à un chauffeur. Selon les informations de la RFM, le conducteur du véhicule ayant percuté la victime avait quitté les lieux avant d’être localisé et arrêté par les gendarmes.
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