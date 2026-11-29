Un chauffeur impliqué dans un accident mortel à hauteur de Thiolom Fall, dans le département de Kébemer, a été retrouvé et interpellé par la gendarmerie à Sagata, après avoir pris la fuite.



L’accident, survenu dans le nord-ouest du Sénégal, dans la région de Louga, avait coûté la vie à un chauffeur. Selon les informations de la RFM, le conducteur du véhicule ayant percuté la victime avait quitté les lieux avant d’être localisé et arrêté par les gendarmes.