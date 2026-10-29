​Kébémer : un berger de 17 ans tué dans une présumée attaque à la machette

Un jeune berger de 17 ans a perdu la vie à Kourouff, un village situé dans le département de Kébémer, dans le nord du Sénégal, après avoir été blessé au cou par un coup de machette présumé. Un autre jeune, soupçonné d’être impliqué dans les faits, a été interpellé et remis à la gendarmerie.



Selon l’APS, le père de la victime a été appelé à la morgue pour identifier le corps de son fils. Sur place, il a constaté une blessure au cou.



« Je ne sais pas encore ce qui s’est passé. On m’a appelé et je suis venu. J’ai vu que mon fils a été blessé au cou. Après cette identification, je me suis rendu à la gendarmerie », a-t-il déclaré.



Le suspect présumé a été remis à la gendarmerie de Kébémer. La dépouille a été acheminée au centre de santé de la ville.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la mort du jeune berger.

