​Kédougou : 17 dragues détruites dans la lutte contre l’orpaillage clandestin à Sansamba

Le Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI 2) de la Gendarmerie nationale de Moussala a procédé hier, dimanche 15 novembre, à la destruction de 17 dragues utilisées pour l’exploitation clandestine de l’or sur le fleuve Falémé, dans le secteur de Sansamba, région de Kédougou (sud-est).



Selon l’APS, cette opération fait suite à des renseignements reçus et confirmés par les éléments du GARSI 2. Les équipements étaient utilisés pour exploiter l’or alluvial sur la rive gauche du fleuve Falémé.



À travers cette intervention, la Gendarmerie nationale entend renforcer la lutte contre l’orpaillage clandestin, notamment dans la zone frontalière et le département de Saraya. Les opérations de contrôle et de surveillance des activités minières se poursuivent autour de la Falémé.