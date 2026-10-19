​Kédougou : 48 machines d’orpaillage clandestin détruites à Bantankho

La Brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya a mis hors d’usage 48 machines d’orpaillage lors d’une opération menée à Bantankho, dans la région de Kédougou (sud-est), pour lutter contre l’exploitation illégale de l’or aux abords de la Falémé.
L’opération, qui s’est déroulée de 10 h 30 à 19 heures, a également permis aux gendarmes de saisir sept moto-tricycles, deux « Piki Paka », six motocyclettes, quatre groupes électrogènes, onze motopompes et six marteaux-piqueurs. Aucune interpellation n’a toutefois été effectuée, selon l’APS.
Cette intervention traduit la détermination de la Brigade territoriale de Saraya à combattre l’exploitation illégale de l’or et à renforcer la surveillance des zones situées le long de la Falémé. Elle vise également à limiter les conséquences de ces activités sur l’environnement et à préserver les ressources naturelles.
L’opération, qui s’est déroulée de 10 h 30 à 19 heures, a également permis aux gendarmes de saisir sept moto-tricycles, deux « Piki Paka », six motocyclettes, quatre groupes électrogènes, onze motopompes et six marteaux-piqueurs. Aucune interpellation n’a toutefois été effectuée, selon l’APS.
Cette intervention traduit la détermination de la Brigade territoriale de Saraya à combattre l’exploitation illégale de l’or et à renforcer la surveillance des zones situées le long de la Falémé. Elle vise également à limiter les conséquences de ces activités sur l’environnement et à préserver les ressources naturelles.
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