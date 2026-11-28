Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a posé ce samedi 28 septembre la première pierre du nouveau lycée d'Afia Dande Mayo, dans la commune de Dimboli, dernière étape de son séjour dans la région de Kédougou. Une cérémonie présentée comme un moment fort de la tournée économique, en présence des élus locaux et des responsables politiques de la région.



« C'est un acte majeur, peut-être même l'un des plus importants actes que nous avons posé depuis notre arrivée dans la région », a déclaré le Chef de l'État. Revenant sur les différentes allocutions prononcées lors de son séjour, il a souligné qu'« une expression est revenue comme un motif, l'accès à l'emploi pour les jeunes. Mais qui dit emploi, dit formation. » Pour lui, rapprocher les infrastructures scolaires des populations, « c'est garantir aux apprenants de meilleures conditions d'étude et un meilleur encadrement sous les vigilants de leurs parents, de leurs aînés et de toute la communauté qui s'approprie l'enfant en tant que bien commun. »



L'État engage plus de 3,5 milliards de francs CFA dans cet établissement, construction et équipement compris, pour un délai d'exécution de dix-huit mois. Le lycée comprendra un bloc pédagogique, des laboratoires et un centre de documentation, un amphithéâtre, un gymnase, un plateau sportif et un parking solaire. Les élèves de Dimboli et des villages environnants étudieront ainsi dans les mêmes conditions que ceux des grandes villes du pays.



Cette étape complète le parcours accompli depuis jeudi. Le Chef de l'État a ensuite quitté Kédougou pour Tambacounda, où la tournée économique se poursuit.