​Kédougou : Dynacor réussit sa première coulée d’or dans son usine pilote de Galam

Le Groupe Dynacor a annoncé ce 5 octobre 2026, la réalisation de sa première coulée d'or le 30 septembre dernier à son usine pilote de Galam, à Kédougou.



Cette opération marque « notre transition vers une entreprise de traitement de l’or géographiquement diversifiée » et constitue « notre première coulée d’or sur le continent africain », s'est réjoui le président et chef de la direction.



Construite en seulement dix mois « sans aucun accident avec arrêt de travail », l'infrastructure illustre l'efficacité et l'engagement de l'équipe locale.



Implantée à Kédougou, au cœur de la principale zone d’orpaillage artisanal qui regroupe « quelque 98 % des sites miniers artisanaux du Sénégal et 13 des 16 couloirs d’orpaillage autorisés », l'usine pilote dispose d'une capacité initiale de 50 tonnes par jour (tpj).



Dynacor souligne que « la durée de fonctionnement de l'usine et le taux de récupération de l'or ne cessent d'augmenter depuis la fin de la mise en service », la prochaine étape consistant désormais à accroître le rythme pour atteindre la capacité nominale.



Qualifiée par le président et chef de la direction de « première usine de traitement de l’or desservant les mineurs artisanaux autorisés au Sénégal », Galam est appelée à jouer un rôle de tremplin pour l’expansion de l’entreprise en Afrique.



En cas de succès, cette phase pilote « ouvrira la voie à une usine de traitement commerciale d’une capacité de 300 tpj au Sénégal », promet la société.

