​Kédougou : EPC Groupe décroche un contrat de 50 millions d'euros pour la mine d'or de Sabodala

Selon une annonce d’EPC Groupe, sa filiale EPC Mineex Sénégal a remporté un contrat de fourniture d’explosifs et de services associés pour le complexe minier de Sabodala, exploité par le groupe Endeavour.



D'un montant d'environ 10 millions d'euros par an en régime de croisière et pour une durée initiale de cinq ans, ce partenariat verra les équipes d’EPC Mineex Sénégal produire et mettre en œuvre près de 45 000 tonnes d’explosifs afin d'accompagner l'extraction de l'une des plus importantes mines d'or d'Afrique de l'Ouest.



Le contrat prévoit un service intégré allant de l'exploitation de l'usine de fabrication d'émulsion à l'exécution complète des tirs. Dans le cadre de ce projet, EPC Mineex Sénégal construira une usine modulaire sur site, fournira deux unités mobiles de fabrication (MEMU) et mettra à disposition cinq équipements SPUR.



Ces solutions automatisées de chargement pour les environnements souterrains constituent « une première sur le marché sénégalais », complétées par des prestations d'analyse post-tirs destinées à optimiser l'efficacité opérationnelle et maîtriser l'impact environnemental.