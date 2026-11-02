​Kédougou : Fortuna Mining livre des résultats de forage très encourageants pour le projet aurifère de Bambadji

L'entreprise minière canadienne Fortuna Mining Corp. a annoncé, le 2 novembre 2026, des résultats de forage qualifiés « d'encourageants » pour le projet Bambadji, situé à Kédougou.



Ces premiers sondages réalisés sur le prospect de Kabewest, situé à « environ 2,3 kilomètres du site d'usine proposé pour le projet aurifère de Diamba Sud », confirment la présence de larges zones riches en or. Le responsable de l'exploration, Paul Weedon, a ainsi souligné que « les résultats à date continuent de bâtir la confiance dans les contrôles interprétés de la minéralisation et dans le potentiel de Bambadji à étendre Diamba Sud ».



Parmi les faits saillants de cette première campagne de 10 524 mètres, le forage FBRC0008 a notamment permis d'intercepter une vaste zone minéralisée de « 1,9 gramme d'or par tonne sur une largeur estimée à 64 mètres à partir de 19 mètres de profondeur ». D'autres forages ont également livré de solides indices, à l'image du trou FBDD0008 qui a révélé « 3,2 grammes d'or par tonne sur 24 mètres dès la surface ».



L'entreprise précise que ces teneurs sont généralement associées à « des roches fracturées par des mouvements tectoniques et modifiées par des fluides chauds, des calcaires transformés et une forte présence de pyrite », renforçant les similitudes géologiques avec les gisements voisins.



Alors qu'environ « 70 pour cent des analyses de laboratoire ont été reçues », les équipes poursuivent la modélisation géologique en vue de publier une première estimation des ressources minérales présumées au cours du « premier trimestre de 2027 ».



Selon la société, les six foreuses engagées sur place ont par ailleurs été redéployées sur d'autres cibles prioritaires, notamment les secteurs de « Wari et Latifa », afin d'étudier un vaste domaine minier s'étendant sur plus de « 60 kilomètres de long ».

