​Kédougou : Thor Explorations finalise la convention minière pour le projet aurifère de Douta

La société minière Thor Explorations a publié sa mise à jour opérationnelle pour le troisième trimestre 2026, mettant en lumière des avancées majeures dans son portefeuille en Afrique de l'Ouest.



Le projet aurifère de Douta, situé dans la région de Kédougou, constitue le cœur stratégique de l'expansion de la compagnie. La direction a confirmé être en phase finale de discussions avec le gouvernement sénégalais en vue de l'octroi rapide de la convention minière.



Le président-directeur général, Segun Lawson, a déclaré : « Nous collaborons étroitement et de manière constructive avec le gouvernement du Sénégal à la finalisation de la convention minière de Douta, qui constitue la dernière étape importante avant notre décision finale d'investissement. »



Sur le terrain, la campagne d'exploration franchit des étapes décisives avec la poursuite de forages de densification à Makosa Nord, Makosa Est et Baraka 3.



Ces travaux visent à convertir les ressources présumées en ressources indiquées, tandis que des forages à circulation inverse sont menés sur le permis de Bousankhoba afin d'identifier des ressources oxydées supplémentaires.



L'entreprise ambitionne de publier une mise à jour de l'estimation des ressources minérales de Douta d'ici la fin de l'année 2026, un préalable indispensable à la réalisation d'une étude de faisabilité préliminaire optimisée.